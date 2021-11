En estado crítico de salud se encuentra Winter, el famoso delfín sin cola

(NOTICIAS YA).- Luego de que el Acuario de Clearwater, Florida, informara este domingo que su delfín Winter estaba enfermo, posiblemente luchando contra una infección gastrointestinal, anunciaron este miércoles que se encuentra en estado crítico de salud.

Winter, el famoso delfín "sin cola" está enfermo

Según un comunicado, el Acuario de Clearwater compartió que los resultados de las pruebas realizadas al mamífero reflejaron que sus anomalías intestinales se han intensificado, a pesar del tratamiento que le han estado administrando.

Por otra parte, debido al enfoque en recuperar la salud de esta noble delfín, el Acuario de Clearwater permanecerá cerrado al público durante este viernes 12 de noviembre y reabrirá el sábado 13 de noviembre a las 10:00 a.m.

Desde este acuario agradecieron las muestras de afecto y cariño con Winter durante su enfermedad y desde que fue rescatado en 2005 cuando quedó atrapada en una trampa de cangrejos y perdió su cola.

Winter, ha sido motivo de inspiración y superación para muchas personas durante estos casi 16 años.

Es importante recordar que su historia fue plasmada en una película en 2011 "Dolphin Tales" con la cual se hizo famosa y también se publicó un libro de la misma.

Deseamos que la hermosa delfín supere este grave cuadro de salud y pueda seguir siendo ejemplo para niños y adultos que la visitan en el Acuario de Clearwater.

