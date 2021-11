Esta señal te puede salvar la vida si eres víctima de violencia doméstica

(NOTICIAS YA).- Durante la pandemia aumentaron los casos de violencia doméstica en medio del confinamiento, por lo que se han emprendido diversas campañas de apoyo y una de ellas ya se replica en varios países gracias a TikTok.

#SignalForHelp se trata de una iniciativa lanzada por la Fundación de Mujeres Canadienses para ofrecer a las víctimas de violencia doméstica una señal de ayuda que puede pasar desapercibida ante sus agresores.

La campaña fue lanzada durante los primeros meses en que iniciaron las medidas de aislamiento social por la pandemia, pero ya se ha establecido como señal de ayuda alrededor del mundo.

Por medio de TikTok se han compartido ampliamente diversos videos que muestra cómo pedir ayuda por medio de la “señal silenciosa”, que es un gesto en el que se debe doblar el pulgar hacia la palma de la mano para luego cubrirlo con los otros cuatro dedos.

El objetivo de esta señal es que la víctima pueda pedir ayuda de una manera “silenciosa” y segura, sin alertar a su agresor.

La Fundación de Mujeres Canadienses demostró que se trata de un mensaje universal, que esperan se mantenga y replique en todo el mundo, lo cual parece que han logrado con la ayuda de las redes sociales.

Home isolation can increase the risk of violence.

If this is the case for you, use this signal on a video call to ask for help. If someone gives you this signal, visit https://t.co/5fr6MRuKh2 to learn how to check in safely and find support resources. #SignalForHelp #COVID19 pic.twitter.com/IceauYbXCx

— Canadian Women's Foundation (@cdnwomenfdn) April 14, 2020