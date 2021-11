4 niños y 2 adultos heridos tras choque entre van de guardería infantil y auto en Orlando

(NOTICIAS YA).- Un accidente que involucró al menos 4 vehículos esta tarde dejó a 6 personas heridas, incluyendo 4 niños en el condado Orange. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

Hallan a pareja e hija de 16 años muertos dentro de un apartamento en Orlando

La múltiple colisión ocurrió cerca de las 4:00 p.m. en la South Alafaya Trail y Avalon Park Boulevard en Orlando.

Dos adultos y cuatro niños fueron enviados al hospital, de los cuales tres tenían soporte vital básico y tres con soporte vital avanzado.

El vehículo que resultó más afectado fue un Mercedes Benz color gris, tanto en la parte delantera como en la trasera.

Las autoridades siguen investigando el accidente.

Auto vs Daycare van at S Alafaya and Avalon Park. 6 patients. 2 adults, 4 pediatric. 3 ALS 3 BLS

— OCFire Rescue (@OCFireRescue) November 12, 2021