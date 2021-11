Buscan restos de anciano asesinado, uno de los sospechosos es familiar

(NOTICIAS YA).- Gail Wilson de 81 años y residente de la ciudad de Lakewood fue visto por última vez el 31 de Octubre de 2021. De acuerdo a la policía, Wilson salió de casa a las 9 de la mañana y nunca regresó.

Wilson manejaba su camioneta Ford F-150 roja del año 1997 y con número de placas BXX-317.

Fue hasta el viernes 5 de Noviembre que uniformados ubicaron el vehículo pero no los artículos que días antes habían capturado cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran que en la parte trasera de la camioneta había una alfombra enrrollada, bolsas negras de basura y una canasta para ropa sucia. Ahora uniformados confirman que el caso ha pasado de desaparición a investigación.

El jueves 11 de noviembre la policía de lakewood arrestó a dos personas: Ricardo González Pérez de 35 años y Savannah Nicole Wilson de 25 años. De acuerdo a la agencia del orden, Savannah es familiar de la víctima. Pérez enfrenta cargos por presunto homicidio en primer grado y Wilson por presuntamente participar o ayudar a cometer un homicidio.

Funcionarios ahora le piden a la comunidad que revisen las cámaras de sus viviendas y vehículos porque podrían revelar los movimientos del duo.

Se desconoce la ubicacion del cadáver de la víctima.

MISSING ELDERLY MALE: 81 y/o Gail Wilson has been missing from his Lakewood home since October 31st. If anyone in the public has video / witnessed contents being dumped from the bed of his truck in the Denver area mapped below, pls call LPD Tip Line at 303‐763‐6800. Pls share pic.twitter.com/faDwApZykQ

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) November 11, 2021