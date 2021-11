Buscan sospechoso de apuñalar brutalmente a un anciano en El Cajon

(NOTICIAS YA).-El Departamento de la Policía de El Cajon está en la búsqueda de un hombre que se cree que atacó brutalmente a un anciano al bajarse del trolley en El Cajon.

Según la policía, José Serra, de 71 años, fue agredido el 3 de noviembre cuando se bajó del vagón del trolley en Arnele Avenue alrededor de las 5 a.m. Serra fue apuñalado dos veces en el área del estómago, severamente cortado en la cara y casi le cortaron la oreja; fue blanco de un "apuñalamiento aleatorio y no provocado", según el Departamento de Policía de El Cajon."La oreja de la víctima estaba casi cortada y había perdido una cantidad significativa de sangre", agregó la policía.

La policía dice que obtuvieron un video de vigilancia del brutal asalto y que pudieron identificar al atacante como Israel Ezekiel Valdivia, de 24 años, un delincuente convicto que recientemente fue liberado anticipadamente de una sentencia de prisión bajo supervisión. Valdivia ya había violado sus condiciones de libertad condicional y tenía una orden de arresto.

🚨PUBLIC SAFETY ALERT🚨

We’re asking for the public’s help reference the attached Public Safety Alert in regards to an attempt murder (stabbing) that occurred on 11/3/21 in El Cajon. The suspect has been identified as Israel Valdivia & he should be considered armed & dangerous! pic.twitter.com/2BIx6pkiIh

— El Cajon Police (@elcajonpolice) November 12, 2021