Captado en cámara: vecino le dispara a su perro y pide justicia en Horizon.

(NOTICIAS YA).- Juan Molina, de la ciudad de Horizon, pide justicia para “Charly” quien fuera su mascota por dos años.

La cámara de su vivienda logro captar el momento en el que uno de sus vecinos aparentemente agrede a varios de sus perros que se salieron mientras él no estaba.

En video también se ve a la persona dispararle al perro.

“Lo que me contaron los vecinos fue que fueron varios disparos y cuando vimos al perrito lo llevamos al hospital pero ya no logro sobrevivir” dice el señor Molina.

Ahora busca justicia y es que asegura no ha recibido la respuesta que esperaba por parte de las autoridades.

“Esto no fue de que les pegaron con una piedra, fueron balazos y pienso que al momento de usar un arma la justicia tuvo que hacer algo pero no lo hicieron”

“El agresor anda como si nada, hasta ahorita el sheriff nada más me dice que falta la firma de un juez para poder efectuar una orden de arresto pero les marco y no me contestaron” dijo Molina.

En el estado de Texas, es justificable el dispararle a un perro u otro animal si se cree que es una amenaza inmediata de lesiones graves para la persona o para su propiedad, pero el hacerlo sin justificación o si el perro no pone en peligro a humanos o animales es considerado maltrato animal, lo mismo es si el perro solo está ladrando, gruñendo o ha sido agresivo en el pasado; Lo cual sería considerado un delito grave por autoridades.

Noticias 26 intento comunicarse con el departamento del sheriff del condado de El Paso para obtener una más información sobre este caso sin embargo no hubo respuesta.