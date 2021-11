El metano y sus consecuencias en la comunidad latina

(NOTICIAS YA).-La Casa Blanca ya trabaja en uno de sus objetivos prioritarios: reducir las emisiones de metano que calientan el planeta.

Toda vez que una nueva normativa de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés), obligará a las empresas petroleras y de gas a detectar, controlar y reparar con mayor precisión las fugas de metano de los pozos nuevos y existentes, tuberías y otros equipos.

La agencia calcula que reducirá 41 millones de toneladas de emisiones de metano entre 2023 y 2035, más que todo el dióxido de carbono emitido por todos los turistas y aviones comerciales de Estados Unidos en 2019.

Pero, ¿Qué es el metano y por qué es tan nocivo para la población y el medio ambiente?

El metano es un gas de efecto invernadero unas 87 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo, además el principal componente del gas natural, generalmente entra a la atmósfera a través de las fugas de los pozos de petróleo y gas natural, los gasoductos y los propios equipos de procesamiento.

Los vertederos y la agricultura también son fuentes de emisiones de metano.

El Dr. Ilan Shapiro, especialista en temas de salud pública, con experiencia en México y los Estados Unidos, nos explica a detalle la grave crisis de salud que estamos viviendo actualmente y su compromiso por buscar una sociedad con un menor número de enfermedades.

"Vi directamente la importancia de trabajar todos juntos como sociedad mundial para poder resolver los problemas más difíciles, problemas que realmente afectan mucho y uno de ellos es justamente la parte del cambio climático y lo que podemos hacer" comentó.

"Parte de las cosas que estamos viendo es que la asociación de problemas climáticos con nuestros niños, mujeres embarazadas y con todos nosotros, está en aumento", agregó.

Nos alerta que no son solo las enfermedades asociadas a la prolongada exposición de altas concentraciones de metano, sino muchas más enfermedades a las que podemos estar propensos.

"En este momento como adultos y también como niños, cualquier cosa respiratoria se puede aumentar, al momento de tener esa inflamación crónica en los pulmones, puede ser un problema tanto para asma, enfisema o crear otras cosas que a largo plazo disminuyen nuestra capacidad para luchar contra infecciones e incluso desarrollar cáncer".

Para ayudarnos a dimensionar la problemática actual, nos confiesa que muchas veces los efectos de estar constantemente cerca de fuentes de metano, pueden llegar a ser irreversibles.

"Depende mucho del tiempo de la exposición, muchas veces no recuperamos, pero si ayudamos a prevenir siguientes complicaciones", añadió.

Más de 1.81 millones de latinos viven a menos de media milla de distancia de plantas de gas y petróleo.

El 3 % de los latinos viven en áreas donde la contaminación del aire por las plantas de gas y petróleo es tan elevada, que el riesgo de padecer cáncer está por encima del nivel de preocupación de la Agencia de Protección Ambiental.

Es por eso que el Dr. Shapiro nos da algunas recomendaciones para quienes viven en dichas áreas.

"Definitivamente tenemos que proteger a nuestras mujeres embarazadas, por que al momento en que ellas están directamente cerca de estos lugares, tienen más frecuentemente partos prematuros y eso tiene consecuencias de por vida en muchos de los casos".

A pesar de que los datos son contundentes, cree que vamos por buen camino con acciones como las anunciadas por el gobierno.

"Lo importante es que antes las conversaciones quedaban en buenos sentimientos y ahorita creo que poco a poco la sociedad está pidiendo buenas acciones, creo que estamos en buen camino para crear algo mejor para nosotros aunque no sea tan perfecto, pero definitivamente algo mejor para nuestros hijos".

Sin duda la comunidad latina en los Estados Unidos debemos prestar especial atención a esta problemática, ya que somos el sector con los índices de asma más altos entre la población.

Sufriendo 153 mil ataques de asma cada año y registrando 112 mil días escolares perdidos anualmente, por lo que nos tiene algunas recomendaciones para continuar visibilizando esta problemática.

"Muchas veces las personas que se encuentran aquí en los Estados Unidos, entienden que hay un sistema diferente de salud, pero muchos de nosotros estamos aqui y podemos tener acceso a muchas cosas".

Pero sobre todo debemos de compartir las problematicas y diferentes acciones que se están llevando a cabo para combatir el calentamiento global.

"Tenemos que ser muy verbales con lo que estamos haciendo, si nosotros no platicamos de la contaminación, de lo que estamos viviendo y no nos estamos representando ante las autoridades mediante el voto, simplemente entonces nuestra voz no cuenta".