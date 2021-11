Emiten advertencias por primera tormenta invernal en el Alto Medio Oeste

(NOTICIAS YA).- La primera tormenta invernal importante de la temporada está por llegar afectando principalmente a las Dakotas y Minnesota, por lo que los expertos ya están emitiendo advertencias.

Los meteorólogos prevén que se produzcan condiciones de ventisca, ya que los vientos aumentarán a más de 48 a 64 kph en esta región, donde las temperaturas caerán por debajo de la media.

Las fuertes lluvias caerán en el lado más cálido de este sistema de tormentas y eventualmente oscilarán a través del noreste a principios del fin de semana, lo que llevó al Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés) a emitir un riesgo nivel 1 de 4 para lluvia excesiva este viernes.

LEE: Tormenta de la temporada deja a residentes y comerciantes a oscuras

Este sistema meteorológico, que se está fortaleciendo y tiene un gran alcance, se moverá hacia el este desde Omaha, Nebraska, hasta la ciudad de Nueva York.

Se trata de la primera tormenta de nieve de la temporada, que según los pronósticos será muy fuerte.

Este sistema de tormentas en desarrollo introducirá suficiente aire frío para crear nieve más al norte. Se pronosticaba una tormenta de nieve con impactos significativos en la parte superior del Medio Oeste desde el jueves por la noche hasta este viernes.

The snow and wind will gradually taper off toward the noon hour and into the afternoon. Before then expect areas of blowing snow and low visibility, especially over the Prairie Coteau. #sdwx #mnwx pic.twitter.com/I2xMCRwi2h — NWS Aberdeen (@NWSAberdeen) November 12, 2021

“Gran parte del Alto Medio Oeste está bajo una especie de alerta invernal ya que se pronostica la primera nevada significativa de la temporada”, dice el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

Las acumulaciones totales de nieve oscilarán entre 5 y 15 centímetros. Pero los vientos llegarán a rachas de hasta 88 kph, creando condiciones de tormenta blanca en algunas partes de las llanuras.

Una advertencia de ventisca está en vigor hasta este viernes por la noche y cubre la mayor parte del noreste de Dakota del Sur.

LEE: Miles de personas sin electricidad tras fuerte tormenta que azotó la costa este de EE.UU.

Ante los pronósticos, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los viajes deben limitarse solo a casos de emergencia.

“Si debe viajar, tenga un kit de supervivencia de invierno con usted. Si se queda varado, quédese con su vehículo”, destacó la agencia.

[Weather Concerns Today] A 2-4 hour period of heavy rain, gusty winds and a few embedded t-storms are expected later today. Poor drainage street flooding, southerly wind gusts of 35-50 mph and even the low risk for isolated severe weather/localized damaging wind gusts. pic.twitter.com/sFK8DPMDTS — NWS Boston (@NWSBoston) November 12, 2021

De acuerdo con el WPC, la nieve marchará hacia el sur sobre las Llanuras del Norte, el Alto Valle del Mississippi y partes del Valle Medio del Mississippi para el viernes por la tarde. Además, la noche del viernes, la nieve ligera se moverá en partes del Valle de Ohio y los Grandes Lagos.

Después del paso de la tormenta a través de la parte superior del Medio Oeste, continuará ampliando su tamaño y moviéndose lentamente hacia el este.

La mitad delantera de la baja presión atraerá las precipitaciones y las temperaturas más suaves hacia el norte, permitiendo la amenaza de lluvias fuertes desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra.

LEE: Se prevé un invierno extremadamente frío en EE.UU., revela pronóstico

Por eso han emitido un riesgo marginal de lluvias excesivas en partes del noreste desde el viernes hasta el sábado por la mañana.

Los totales de lluvia oscilarán entre 25 y 50 milímetros hasta el principio del fin de semana. Sin embargo, las acumulaciones localizadas podrían alcanzar de 50 en el sur a 100 milímetros en Nueva Inglaterra.

A cold front sweeping across the eastern half of the country through the weekend will bring an end to what has been a mild week and usher in chilly, more Fall-like temperatures. 🍁 pic.twitter.com/VulTv4HJHt — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 11, 2021

Las temperaturas detrás de este sistema de tormentas caerán entre 15 y 25 grados Fahrenheit para el fin de semana en muchas ciudades de la Costa Este, lo suficiente para anunciar el invierno.

Con información de CNN.