(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).-

La familia Mercado de Greenfield hoy vino a la clínica de vacunación en Salinas para que Jesse y Madison se inmunizaran contra el COVID-19 , ellos fueron 2 de 80 niños inmunizados hoy el año pasado todos ellos estuvieron contagiados de COVID durante las fiestas navideñas, con la inmunización de toda la familia podrán recobrar la alegría que perdieron con el COVID

Iveth mercado dijo que ella su esposo y sus hijos tuvieron COVID 19 la Navidad pasada y no fue nada placentero, casi pierde su mamá ella estuvo hospitalizada y con respirador artificial, tuvieron una Navidad muy triste con mucho susto ,estaban en cuarentena en la casa no salían; leS llevaban la comida. Pero este año ella y su esposo se vacunaron y ahora sus hijos de 8 Y 9 años de edad ya se inmunizaron y podrán reunirse todos en familia para celebrar las fiestas. Madison de nueve años se recibió su vacuna y se siente muy feliz porque ahora ya podrá ver y abrazar a su abuelita, no pudo visitarla porque todos tenían COVID y ella le extraña mucho. Ella dijo la vacuna no le dolió solamente sintió un leve pinchazo ahora ya se siente segura.

Este año aunque no se espera un aumento considerable de casos al final deL 2021 en la región debido a los altos índices de vacunación en donde el 61 % de residentes del condado de Monterey ya está completamente inmunizado, los riesgos de las vacaciones son algunos sabiendo que los niveles de las gripas aumentan

La clínica de vacunación en Salinas del SVMH estará abierta de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 de la tarde para hacer una cita podrás llamar a (831) 771-3885.