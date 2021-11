"No funciona"; San Dieguinos exigen mejoras al sistema de transporte público

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - A medida que transcurre el día y se hace mas tarde, la frecuencia de los autobuses de MTS por las paradas reduce; y llega a poner en riesgo a sus usuarios, especialmente a mujeres que esperan por el camión durante altas horas de la noche.

"Yo en una ocasión estaba con mi hija, y el bus no llegaba; se nos acercaba un hombre", declaró Esperanza Gonzalez, quien lleva más de 30 años utilizando el transporte público como parte de su vida cotidiana. "Es una angustia cuando una mujer esta sola". Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, nos contó Gonzalez.

Actualmente, la residente de City Heights tiene que despertarse a las 5:00 a.m. para salir de su casa a las 6:30 a.m. y alcanzar a llegar a su trabajo a tiempo en Barrio Logan; 8:00 a.m.

"Tomó mi bus en la Winona [ave] y El Cajón blvd; el 215 me deja en esta parada, que es [calle] 54 y El Cajón Blvd. De aquí corro, cruzo la avenida y tomo el 955, que me deja en la estación del trolley de Euclid. De ahí me voy en el trolley a la Imperial y [calle] 12 y de ahí me voy a mi trabajo caminando", declaró González.

"El sistema en este momento no funciona. 70% de los trabajos no son alcanzables vía transporte público", dijo Carolina Martínez, representante de la Coalición de Salud Ambiental.

De acuerdo con un informe de la coalición, datos pre-pandemia mostraron que el 78% de los pasajeros de MTS dependen del servicio público porque no tiene automovil.

"Todos venimos corriendo, es un correr para alcanzar el 'bus' porque sabemos que no hay frecuencia", agregó Gonzalez.

Por ello exigen un transporte público eficiente para que aparte de mejorar la calidad de vida de los usuarios, más residentes opten por utilizarlo y ayudar a limpiar el medio ambiente, según activistas.

"Reduce los gases de efecto invernadero y la contaminación", añadió Martínez.

Pero ¿a qué se debe esta ineficiencia de transporte público? Según funcionarios de MTS, es la falta de recursos.

"Hemos pedido dinero de infrastructura del gobierno federal y estatal para poder darnos esos fondos para ver como podemos mejorar esos tipos de servicios", dijo la Alcaldesa de National City, Alejandra Sotelo-Solis, quien también es Vice-presidenta de las mesas directivas de MTS y SANDAG.

Otra esperanza de alivio podría llegar del plan regional de transporte discutido por SANDAG, que según Sotelo-Solis, incluye incrementar la frecuencia de autobuses e incluso servicios de 24 horas al día. La mesa directiva de SANDAG votará para aprobar dicho plan regional el 10 de diciembre.