Arrestan a madre de las 2 niñas reportadas desaparecidas en el condado Seminole

(NOTICIAS YA).- Este domingo se emitió una alerta por dos niñas desaparecidas en el condado Seminole quienes estarían junto a su madre "armada y peligrosa" según las autoridades, tras presuntamente apuñalar a un hombre este sábado. Afortunadamente, la madrugada de este lunes se informó que las dos menores fueron localizadas sanas y salvas, mientras que la mujer fue arrestada.

Kellie Di’Last, de 32 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado por apuñalar a su expareja cerca de las 5:30 p.m. de este sábado 13 de noviembre en Colonial Grand Apartment en una zona no incorporada de Lake Mary y huir de la escena, tal como lo indicó la Oficina del Alguacil del condado Seminole.

El hombre fue trasladado a un hospital en condición crítica.

Pls share! FL MISSING CHILD Alert, Natasha Hurtado, 10, & Lilianna Hurtado, 13, last seen in Heathrow, may be with Di'Last Kellie, believed to be armed & dangerous. If located, DO NOT APPROACH. Contact Seminole County Sheriff's Office at 407-665-6650 or 911. pic.twitter.com/qxbXe3oXKy

Di’Last fue ingresada en el Centro Correccional John E. Polk y está previsto que esta tarde comparezca ante un juez.

**Update** Di’Last Kellie was booked in to the John E. Polk Correctional Facility on an Attempted First Degree Murder warrant. She will have an afternoon IA. Kellie was arrested during an early morning traffic stop in Orlando. Her two daughters were in the vehicle unharmed. pic.twitter.com/a467bNvfI9

— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) November 15, 2021