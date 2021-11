Avioneta terminó en el agua en Tampa: Dos personas fueron rescatadas

(NOTICIAS YA).- Dos personas fueron rescatadas del agua frente a Davis Island la mañana de este lunes luego de que la avioneta donde se trasladaban terminara en el agua.

Según informó el Departamento de Policía de Tampa, la aeronave "aterrizó" cerca de las 10:11 a.m. a unas 500 yardas al suroeste del aeropuerto Peter O. Knight, ubicado en la 825 Severn Avenue en esta ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Tampa Fire participó en el rescate de las dos personas junto al equipo marítimo de la Policía de Tampa.

Por su parte, Sandra Bentil, vocera del Departamento de Policía de Tampa indicó esta tarde que ambos viajaban desde Gainesville hasta Tampa.

