Beto O'Rourke lanza su candidatura para gobernador de Texas

(POLÍTICA YA). – Beto O’Rourke lanzó este lunes su campaña para la gobernación de Texas que se disputará durante las elecciones de mitad de término del próximo año.

Beto O'Rourke, Mathew McConaughey: Posibles Rivales De Abbott En Texas

O’Rourke desafiará al gobernador Greg Abbott, un ultraconservador republicano que ha permanecido ocho años.

La última vez que los demócratas ocuparon la gobernación de Texas fue en 1995.

"Me postulo para gobernador", tuiteó O’Rourke junto con un anuncio en video. "Juntos, podemos superar la política pequeña y divisoria que vemos en Texas hoy - y volver a la visión grande y audaz que solía definir a Texas. Una Texas lo suficientemente grande para todos nosotros".

I’m running for governor.

Together, we can push past the small and divisive politics that we see in Texas today — and get back to the big, bold vision that used to define Texas. A Texas big enough for all of us.

Join us: https://t.co/eMY5wwf6an pic.twitter.com/yrG1WOkpqk

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) November 15, 2021