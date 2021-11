Muere una mujer al quedar atrapada dentro de su casa en llamas en Ramona

(NOTICIAS YA).-Las autoridades investigan la muerte de una mujer durante un incendio en una casa en Ramona, el lunes por la madrugada.

El incendio se registró justo después de las 2:30 a.m., cuando la víctima llamó para reportar el incendio en su casa en Telford Lane. Cuando los agentes del alguacil del condado de San Diego llegaron a la escena, se apresuraron para rescatar a la mujer, que estaba en una silla de ruedas debido a una cirugía reciente.

El departamento del alguacil dijo que tres oficiales escucharon llamadas continuas de ayuda y entraron a la fuerza. Le dijeron a una anciana que saliera arrastrándose mientras las llamas envolvían rápidamente la casa. "La mujer no podía moverse", dijo el departamento del alguacil en un comunicado de prensa. “Los agentes entraron a la casa por tercera vez, arrastrándose por el suelo, tratando de llegar hasta la mujer, pero nuevamente, el humo y las llamas impidieron que los alguaciles pudieran rescatar a la mujer y se vieron obligados a abandonar la casa”.

.@CALFIRESANDIEGO is at scene of a structure fire on the 500 block of Teleford Ln, in the community of Ramona. The Fire has been knocked down. Tragically one victim perished in the blaze. #TelefordIC pic.twitter.com/NsWQiyUpD1

