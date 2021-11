Ofrecen $5,000 por información sobre conductor que atropelló y mató un peatón en Orlando

(NOTICIAS YA).- La Policía de Orlando pide ayuda para capturar al conductor responsable de atropellar mortalmente a un peatón en el centro de la ciudad el pasado sábado 6 de noviembre. Hay $5,000 de recompensa por información de valor que conlleve al arresto del implicado.

Las autoridades buscan al conductor de un vehículo Dodge Challenger de 2 puertas, color negro, placa de Florida B4MSF que arrolló a un peatón aproximadamente a la 1:00 a.m. del 6 de noviembre, quien luego murió en el hospital.

SHARE: Help us find a Black 2-Door Dodge Challenger w/ FL tag# B4MSF that hit & killed a pedestrian. The vehicle fled & may have front-end damage. If you recognize the vehicle, text @CrimelineFL **TIPS(**8477) or call 1-800-423-TIPS 8477. Your identity always remains anonymous. pic.twitter.com/64L4x3YkHD

— Orlando Police (@OrlandoPolice) November 15, 2021