Aconsejan cautela a beneficiarios de DACA y TPS durante esta temporada de viajes

(NOTICIAS YA).- Conforme se aproximan las fiestas decembrinas y se levantan las restricciones de viaje, los miembros de la comunidad inmigrante que están considerando realizar algún viaje deberán de tener mucho cuidado al planearlo.

Los beneficiarios de los programas de DACA y TPS que planeen viajar fuera del país deberán de obtener un permiso comúnmente llamado parole de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), mediante el formulario I-131. Proceso que ahora requiere de más tiempo debido a la pandemia.

"Ahora se están tardando aproximadamente 4 a 5 meses, así que si tu planeas viajar y no tienes ese permiso para navidad dudosamente te lo van a dar. No creo que te lo van a dar porque se va a tardar 4 a 5 meses. Pero la gente que lo pidió previamente ojo, es bien importante que veas cuando se expira ese permiso porque tu tienes que entrar antes de que se expire ese permiso de Advance Parole si tienes DACA o TPS”, explicó el abogado de inmigración, José Campos.

Existen casos especiales en particular por emergencias familiares en donde se pueden solicitar permisos de viaje con un menor tiempo de espera. Pero el hacer uso indebido de esta opción trae consigo consecuencias legales.

“Vamos a decir una emergencia, de que un familiar está a punto de morir, que está en el hospital grave o que algo va a pasar sumamente delicado, entonces si se tardan aproximadamente una semana darte ese permiso especia”, agregó.

El costo del formulario I-131 es de $575 dólares por aplicante, y los solicitantes entre los 14 a 79 años deberán de pagar $85 dólares adicionales por el costo de servicios biométricos.

Otro requisito que se mantiene en pie es la necesidad de presentar un comprobante de vacunación.

“Si no estás vacunado no te van a dejar entrar, aunque tengas visa, aunque tengas visa de trabajo, las únicas personas que no aplica esto es si eres residente o si eres ciudadano”, comentó el abogado migratorio.

En caso de obtener el permiso y cumplir con los requerimientos de viaje, aquellos que por descuido no regresen durante la fecha acordada en el documento se exponen a la anulación de sus beneficios migratorios.

“Si tu no acatas y regresas el día que te dicen que tienes que regresar, pues no te van a dejar regresar. Básicamente aunque tengas tu TPS vigente y tu TPS se va a expirar el próximo año, pero si no entraste antes de ese permiso adiós TPS, así que ponerte en un plan de que esto es serio y tienes que cumplir esta regla”, concluyó.