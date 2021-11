Escapan 5 reclusos peligrosos de una prisión; solo han recapturado a 2

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Georgia están ofreciendo una recompensa por información que lleve a la localización de tres reos peligrosos que escaparon de prisión; otros dos ya han sido recapturados.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) emitió una Alerta Azul tras la fuga de cinco reos, dos acusados de asesinato, de una cárcel en el condado de Pulaski, al sur del estado, alrededor de las 11 de al noche del pasado viernes.

Los presos fueron identificados como Tyree Williams Jr., Dennis Penix Jr., Brandon Pooler, Tires Jackson y Lewis Evans III, según el GBI, que también publicó fotografías de ellos en redes sociales.

“El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Ofrece una recompensa de hasta $5000.00 por información que conduzca al arresto directo de cualquiera de los fugitivos buscados. #BlueAlert”, destacó el GBI en Twitter.

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) November 15, 2021