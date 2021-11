¡JUSTICIA! Clama madre de joven abatida a tiros por agente del condado Polk

(NOTICIAS YA).- La madre de una joven que fue herida mortalmente por un sargento del condado Polk luego de que presuntamente lo amenazara con una pala, pide justicia por el asesinato de su hija y reclama la falla del sistema policial.

Jessiram Rivera, de 24 años, recibió cuatro impactos de bala por parte del sargento Sean Speakman de la Oficina del Alguacil del condado Polk la tarde del pasado jueves 11 de noviembre cuando caminaba en medio del tráfico en una vía y amenazó al uniformado con un pala tras varias advertencias, según autoridades.

Rivera, quien padecía de problemas mentales, era madre de dos menores niños, quienes ahora quedaron huérfanos tras el asesinato de su madre, tal como lo afirma su progenitora, Jessica Rivera.

"Porque eso fue lo que hizo él. Él la mató. Él no la hirió, él no la arrestó, él no la sometió, él no la controló. Él la mató... le metió cuatro balazos", expresó la madre de Jessiram.