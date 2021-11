Paul Gamache galardonado con el Premio Don Quijote

(NOTICIAS YA).- Este martes fueron anunciados los finalistas de la vigésima cuarta edición de los Premios Don Quijote, por parte de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando y Prospera. Entre ellos, se encuentra nuestro presentador de noticias Paul Gamache.

Durante una ceremonia las 10:00 a.m. los nominados se dieron cita en el Centro para las Artes Dr. Phillips Center en el centro de la Ciudad de Orlando, donde en una ceremonia previa se dieron a conocer los nominados a las categorías "Empresa del Año con menos de 5 años", "Empresa del Año con más de 5 años", "Premio al Profesional de Año" y "Premio a la Excelencia".

El galardón por su trayectoria y aporte a la comunidad hispana del centro de Florida por más de 30 años fue entregado a nuestro periodista Paul Gamache, quien pasará de ser maestro de ceremonia a ser reconocido en este 2021, de vuelta a la "normalidad" tras la pandemia en un evento presencial el próximo 11 de diciembre en EPCOT Center, luego de haberse celebrado de forma virtual.

"Me tomó por sorpresa. Realmente no me lo esperaba, pero estoy agradecido y sobre todo muy agradecido con la comunidad, porque este premio viene de la comunidad y por eso es que significa tanto para mi", expresó Gamache.