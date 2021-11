Prepárate para el eclipse lunar más largo de este siglo

(NOTICIAS YA).-Esta semana podremos disfrutar del eclipse lunar más largo de este siglo.

En las primeras horas de este viernes, la Tierra pasará entre el sol y la luna, provocando una sombra sobre nuestro satélite natural. El climax del eclipse se alcanzará alrededor de las 4 de la mañana horario del este de los Estados Unidos, en este punto nuestro planeta bloqueará la luz del sol en el 97% de la luna, dándole ese caracteriztico tono rojizo.

Esto gracias a las partículas de oxígeno y nitrógeno presentes en la atmósfera de la Tierra, debido a que dispersan mejor las ondas de luz más cortas, que son los tonos azules o violetas, mientras que las ondas con mayor longitud, como en este caso, hacen que los tonos rojos y naranjas persistan.

De acuerdo con la NASA, el eclipse parcial durará 3 horas, 28 minutos y 23 segundos; lo que lo convierte en el más extenso programado hasta 2100.

Los eclipses lunares no siempre pueden ser vistos en todo el mundo, solo donde la luna se encuentre por encima del horizonte. Para el eclipse de este viernes, los habitantes de Norteamérica tendrán un lugar privilegiado para observar el fenómeno natural, pudiendo verlo en su totalidad.

No es necesario el uso de binoculares o un telescopio, tan solo bastará con mirar al cielo entre las 2:19 a.m. y las 5:47 a.m., hora del este de los Estados Unidos, el próximo viernes 19 de noviembre.

Los habitantes de Sudamérica y Europa occidental podrán ver gran parte del eclipse, aunque la luna se ocultará poco antes del final, mientras que los habitantes de Asia occidental y Oceanía se perderán el inicio del espectáculo natural, al no haber salida la luna aún para ellos. África y el Medio Oriente no podrán ver el eclipse.

Si te pierdes este eclipse, no te preocupes. La NASA predice que habrá 179 eclipses en los próximos 80 años, un promedio de dos por año, el siguiente está programado para el 16 de mayo de 2022.

Quienes no puedan verlo en vivo, tienen la oportunidad de seguir una transmisión en directo a través de internet en el siguiente enlace.