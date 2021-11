Puede que lleves toda la vida usando mal tu desodorante

(NOTICIAS YA).- La mayoría de los seres humanos pasan toda la vida aplicándose desodorante por la mañana después de una ducha, pero hay quienes afirman que esta no es la manera más óptima para utilizarlo, ya que diversas pruebas sugieren que el mejor momento para aplicarlo es por la noche, justo antes de dormir.

Debemos tomar en cuenta que esta regla de aplicación, incluye únicamente al desodorante con antitranspirante, ya que está diseñado para temporalmente tapar los poros de sudor y reducir la transpiración, manteniendo las axilas secas al inhibir el crecimiento de bacterias causantes del mal olor.

La razón por la que aplicarlo de noche es mejor, es la poca actividad al dormir, la temperatura del cuerpo baja y provoca menor sudoración. La falta de humedad provoca que el cuerpo absorba más fácil y de mejor manera el aluminio, principal ingrediente activo en los antitranspirantes, como lo explicó el Dr. David Pariser, presidente de la Academia Estadounidense de Dermatología.

Aún si te bañas por la mañana puedes seguir esta regla, debido a que le has dado al antitranspirante el tiempo suficiente para actuar y penetrar la durante toda la noche, por lo que no descansa sobre la superficie de la piel. La mayoría de los antitranspirantes están diseñados para durar de 24 a 48 horas, por lo que dependiendo de tu sudoración, es posible que no necesites aplicarlo diariamente.

Existen muchas especulaciones en Internet sobre el aluminio en los desodorantes, ya que se cree puede ser un factor que contribuya a desarrollar cáncer de mama o padecer Alzheimer, por lo que cada vez más desodorantes naturales y libres de aluminio llegan al mercado. Sin embargo, de acuerdo a la Sociedad de Alzheimer, organismo internacional especializado en el padecimiento se han realizado múltiples estudios a pequeña y gran escala, sin encontrar una relación convincente entre la exposición al aluminio en los humanos y la efermedad de Alzheimer.

Para obtener resultados óptimos en el uso de desodorante, es necesario estar completamente seco y libre de humedad antes de su aplicación, por lo que nos confirma que después de la ducha, puede no ser el mejor momento.