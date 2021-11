Reestablecen servicio de Spotify; ¿Qué fue lo que pasó?

(NOTICIAS YA).- Spotify presentó este martes fallas hacia el medio día, según reportaron los usuarios.

Los problemas fueron solucionados alrededor de las 2:30 ET, según indicó la propia plataforma.

En Downdetector, página web dedicada a recibir reportes de fallas en aplicaciones, redes sociales y más, se observó un aumento de los reportes de problemas con Spotify hacia las 12:00 ET.

El servicio de streaming de música tenía fallas al entrar al sitio web, para conectarse al servidor y en la aplicación.

Las fallas fueron reportadas por usuarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Spotify se pronunció en su cuenta oficial de Twitter: “Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Los mantendremos informados”.

Luego informó que ya se estaba solucionando: “Todo luce mucho mejor ahora. Lancen un grito hacia @SpotifyCares en caso de que todavía requieran ayuda”, publicó la compañía.

