Retiran polvos para preparar bebidas Kool-Aid y Country Time Lemonade

(NOTICIAS YA).- La compañía Kraft Heinz estaría retirando del mercado los polvos para preparar bebidas Country Time Lemonade y Kool-Aid Tropical Punch.

De acuerdo con CBS News, estas mezclas en polvo podrían contener pequeños trozos de metal y/o vidrio.

El retiro involucra a ciertas bebidas en polvo vendidas en presentaciones de 19 onzas, 82 onzas y "on-the-go sticks", debido a partículas que pudieron haber sido introducidas durante la producción, refirió la empresa en un comunicado a CBS MoneyWatch.

Debido al tamaño de las partículas en los productos en cuestión, asegura Kraft Heinz tras asesorarse con expertos médicos externos, es poco probable que ingerirlas accidentalmente ocasione alguna lesión o enfermedad.

Sin embargo, la compañía recomienda no consumir estos productos y desecharlos, o bien retornarlos a la tienda para obtener un reembolso.

Cabe destacar que no ha habido quejas de consumidores o reportes de enfermedades vinculadas a los productos del retiro.

Estos incluyen algunos con fechas "best when used by" (uso preferible antes de) entre el 13 de junio y 3 de octubre de 2023.

No todos los productos con esas fechas están siendo retirados, por lo que se recomienda a los consumidores llamar al 1 (855) 713-9237 entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde (horario del Este) para revisar si el código UPC del producto está contemplado en el retiro.

Hasta el momento, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha publicado un retiro de los productos en cuestión, a pesar de que Costco anunció el retiro por parte de Kraft Heinz y la FDA en su sitio web desde el viernes.