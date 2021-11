Se reporta otro caso de la entrega de dosis equivocada a menores

(NOTICIAS YA).- Por segunda vez en la región del DMV en menos de dos semanas se colocó la dosis incorrecta de la vacuna contra Covid-19 a un grupo de estudiantes.

En está ocasión el error ocurrió en la clínica de la escuela primaria South Lake en Montgomery Village el pasado viernes.

“Los niños afectados recibieron una dosis de la vacuna Pfizer que estaba más diluida de lo recomendado. Le pedimos disculpas a los padres de esos 98 niños por este error”, explicó la portavoz del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí.

Las autoridades de salud aseguran que se trata de un incidente aislado. Por su parte el Dr. Sergio Rimola explicó que esta equivocación no debería generar demasiada preocupación.

“Es posible que no vaya a ver un efecto secundario vamos a tener que esperar en un sistema se reporta y se le guía a los padres a monitorear a los niños a temprano y largo plazo así que no le puedo decir si habrá algún efecto en el futuro pero basándome en los estudios no creo que haya un efecto inmediato o a largo plazo”, detalló el médico.

No obstante, recomienda siempre estar alerta al momento de llevar a sus hijos a la vacuna.

“La dosis para niños hasta los 12 años son 10 micro-gramos y para adultos mayores de 12 son 30 micro-gramos. La tapadera del frasco para los mayores de 12 viene en morado y en color naranja para menores de 12 osea que los papás tienen que poner atención de que sea la correcta y hacer la preguntas necesarias", agregó el Dr. Rimola.

El día de mañana se llevará a cabo una sesión de vacunación en la misma escuela donde se proporcionará una dosis adicional para los alumnos afectados y según el Condado el personal seguirá recibiendo capacitación semanal.