Varios establecimientos de Colorado solicitarán comprobante de vacunación

(NOTICIAS YA).- El estado de Colorado continúa haciendole frente a la ola de contagios y a la elevada tasa de hospitalizaciones por COVID-19.

🔹1,470 currently hospitalized (confirmed COVID-19) 🔹53% adult critical care ventilators in use 🔹94% ICU beds in use 🔹2,805 (7-day avg. cases) 🔹9.60% (7-day positivity rate)

La más reciente medida anunciada por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado le pide a organizadores de eventos con más de 500 personas a que soliciten un comprobante de vacunación a sus asistentes. De igual forma, los participantes pueden mostrar una prueba negativa de coronavirus si no están inmunizados.

Según El Centro Federal Para el Control de Enfermedades, una persona es considerada vacunada dos semanas después de haber recibido su última dosis.

El mandato se espera que expire el 31 de diciembre si se logra controlar la tendencia actual.

De acuerdo al documento proporcionado, la orden deberá ser implementada en seis condados de Colorado:

With COVID-19 cases rising across Colorado, we have published an Amended Public Health Order 20-38 requiring people to be vaccinated at indoor, unseated events with more than 500 people starting November 19 in Arapahoe, Adams, Boulder, Jefferson, Denver, and Broomfield counties. pic.twitter.com/jOhoeZ9iWN

