20 horas depués: Encuentran a menor de once años que fue reportada desaparecida

(NOTICIAS YA).- Por agua, aire y tierra diversas agencias de Colorado buscaron a la menor Lily Ingalsbe quien fue reportada como desaparecida el martes, 16 de noviembre de 2021. De acuerdo a su familia, la pequeña de once años salió de su vivienda ubicada en el 10700 de la calle Newcombe Way en Westminster con destino al parque Countryside, pero nunca regresó.

Dos minutos después de las nueve de la noche se produjo la primera alerta de la policía.

Westminster investigators are using all resources to try & find #MissingLily

El miércoles, 17 de noviembre de 2021 ya se habían unido a la búsqueda el departamento de investigaciones de Colorado y el equipo de rescate de menores secuestrados. Para las 10:29 am se emitió una Alerta Amber.

Due to the amount of time that has passed and the weather overnight we are working with @CBI_Colorado and have updated this case to a missing endangered alert.

