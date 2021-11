Bebé de 11 meses murió por sobredosis en su cuna; abuela y mamá detenidas

(NOTICIAS YA).- Dos mujeres de Carolina del Sur han sido acusadas de la muerte de una bebé de 11 meses luego de que se determinara que murió por una sobredosis de fentanilo; son la abuela y la mamá, y ya están detenidas.

La madre de la bebé, Joyce R. Stover de 33 años, enfrenta un cargo de asesinato por abuso infantil, mientras que la abuela, Sharon E. Jordan de 55 años, fue acusada de descuido ilegal de un niño.

De acuerdo con los reportes, una llamada al 911 alertó el pasado 30 de octubre sobre una bebé que no respondía en una casa ubicada en la cuadra 1100 de Elizabeth Drive, en el condado de Chester.

Cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Chester llegaron al lugar, encontraron a la niña sin respirar en su cuna. Paramédicos intentaron reanimarla antes de trasladarla a un hospital local, pero murió en el camino.

Al iniciar con la investigación del caso, los agentes descubrieron que la abuela de la bebé era su cuidadora legal y la madre, Stover, estaba visitando a su hija, pero no tenía derecho a quedarse a solas con ella.

On October 30, 2021, Chester County Sheriff’s Deputies were called to a home on Elizabeth Drive in reference to an unresponsive infant.

The infant was later declared deceased by the Chester County Coroner. pic.twitter.com/g3ZJDGmNid

— Chester County Sheriff's Office (@ChesterSheriff) November 15, 2021