Cámara censura legislador republicano por video en el que asesina a AOC

(POLÍTICA YA). – La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución que censura al representante republicano Paul Gosar y lo despoja de sus dos asignaciones de comités legislativos.

La votación fue de 223 contra 207, con solo dos republicanos, los representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois, uniéndose a los demócratas a favor.

Otro republicano, el representante David Joyce de Ohio, votó "presente".

Es la primera vez que un miembro de la Cámara en ejercicio es censurado en más de 10 años.

Legislador Republicano Tuitea Video En El Que Asesina A AOC

La censura, impulsada por los demócratas que controlan la cámara baja, es en reprimenda al legislador de Arizona por publicar un video de “anime” en las redes sociales alterado de manera que lo muestra a él degollando a la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y atacando al presidente Joe Biden.

Gosar, un legislador del GOP conocido por sus vínculos con múltiples grupos nacionalistas blancos, publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram una versión editada de los créditos iniciales de la serie de “anime” japonesa "Attack on Titan", en el que se muestra a sí mismo como el personaje principal que luego corta el cuello de un enemigo con la cara de Ocasio-Cortez.

El representante luego retiró el video después de enfrentar críticas, pero no se disculpó.

Los demócratas de la Cámara de Representantes habían dejado en claro que creen que Gosar debe enfrentar consecuencias significativas por sus acciones, mientras que muchos republicanos han argumentado que los demócratas están sentando un precedente peligroso que podría usarse contra ellos en el futuro.

CASTIGO SEVERO

Una resolución de censura es la forma más severa de castigo en la Cámara, y despojar a un miembro de las asignaciones del comité lo priva de una plataforma poderosa para influir en la legislación y dar voz a las prioridades de los constituyentes.

La resolución que se somete a votación eliminará a Gosar del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara, en el que Ocasio-Cortez también forma parte, y del Comité de Recursos Naturales.

"No podemos permitir que un miembro bromee sobre asesinarse entre sí o amenazar al presidente de los Estados Unidos", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un discurso en el pleno.

Antes del voto, Gosar se mostró desafiante.

"Por esta caricatura, algunos en el Congreso actual sugieren que debería ser castigado”, dijo Gosar. “He dicho de manera decisiva que no hay ninguna amenaza en la caricatura que no sea la amenaza que representa la inmigración para nuestro país. Y mi personal o yo no pretendíamos ninguna amenaza".