Capturan a todos los reclusos que escaparon de una prisión de Georgia

(NOTICIAS YA).- Los cinco reclusos que escaparon de una prisión de Georgia están nuevamente bajo custodia tras una intensa cacería por parte de las autoridades que se desarrolló desde el fin de semana.

Los reos escaparon del Centro de Aplicación de la Ley del condado de Pulaski desde la noche del viernes; el primero fue recapturado el domingo y el último durante la madrugada de este miércoles.

El Departamento de Policía de Warner Robins informó por medio de Twitter que el último recluso fue detenido durante las primeras horas del día con la ayuda de los U.S. Marshalls.

5th and final escapee from Pulaski County was captured tonight by the US Marshal South East Fugitive Task Force and Warner Robins PD. All accounted for! Great work! #WRPDstrong

