Esposa de la víctima de un atropellamiento en Manassas expresa su indignación

(NOTICIAS YA).- Al dolor se le sumó coraje e indignación según expresa la esposa de José Pastor Manzanares, de 74 años, tras los nuevos detalles de la investigación que revelan que la acusada, Keiry Beatriz Alvarez Contreras de 23 años arrojó el teléfono celular de la víctima para prevenir que pidiera ayuda.

“Los investigadores encontraron que la sospechosa se detuvo en el accidente y se acercó a Manzanares cuando estaba tendido en la calle. La víctima luego intentó usar su teléfono, pero Alvarez Contreras tomó el teléfono y lo arrojó, lo que le impidió a Manzanares contactar a alguien para pedir ayuda”, explicó la portavoz de la policía de Prince William, Rene Carr.

"Y luego viene y lo golpea a él nuevamente y se va y huye. Lo hubiera apoyado y si es posible pues llevarlo al hospital en estos momentos en estuviera con vida aunque golpeado pero con vida”, expresó Ana Castellón de Manzanares.

El suceso se registró el pasado lunes a eso de las 7 de la tarde entre la Centerville Road y Conner Drive. Tras el arrollamiento la sospechosa huyó en un Hyundai Sonata. El salvadoreño fue trasladado al hospital y murió momentos después debido a la gravedad de sus heridas.

La sospechosa enfrenta cargos de homicidio y se encuentra detenida sin derecho a fianza.

“Me parece que está persona no tenía su licencia válida entonces muchas personas que no tiene licencia dicen que que va a decir la policía y que voy a decir pero se meten en peores problemas al no quedarse en el lugar si esta persona se hubiera quedado en el lugar lo máximo le hubieran dado el cargo de manejar peligrosamente que es 12 meses de cárcel y cargo de no licencia que son 6 meses de cárcel”, detalló el abogado criminal, Pierre Priale.

Manzanares migró a los Estados Unidos hace 24 años buscando un mejor futuro. Deja a 4 niños en la orfandad y a su esposa con un gran vacío.

“El siempre me decía viaje ya que vienes de trabajar aquí te tengo unas mandarinas … y mangos… él me los tenía con sal", describió Castellón entre lágrimas.

De ser declarada culpable Alvarez Contreras podría enfrentar más de 40 años en prisión según el abogado consultado por noticias Univision Washington.