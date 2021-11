FOTOS: Su auto quedó prensado pero ella solo sufrió heridas leves

(NOTICIAS YA).- Una mujer sobrevivió prácticamente de milagro tras sufrir un accidente vial en Seattle.

De acuerdo con KOMO, un camión semirremolque prensó a un vehículo durante la tarde de este martes.

A pesar del dramático resultado, la conductora del carro logró salir con solo algunas heridas leves, informó la Patrulla Estatal de Washington.

La mujer conducía un Nissan Altima 2015 cuando el camión la impactó y aplanó el auto, prácticamente plegándolo por la mitad, explicó el oficial Rocky Oliphant.

Increíblemente, la automovilista de 46 años no sostuvo lesiones de consideración.

“Realmente no hay palabras para describir esta colisión. Milagrosamente (solo sufrió) heridas leves. El carro fue impactado por detrás, se dobló a la mitad, y el semirremolque quedó encima del auto. En mi carrera de 14 años, nunca había visto algo así”, expresó Oliphant.

Por otro lado, el oficial informó que el conductor del camión semirremolque recibió un citatorio por conducir demasiado cerca, lo cual implica una multa de 189 dólares.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um

— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) November 16, 2021