"No se requiere vacuna": así buscan algunas empresas atraer empleados

(NOTICIAS YA).- En la búsqueda de trabajadores en este mercado laboral tan peleado, las empresas han cortejado a los aspirantes con la promesa de salarios más altos, primas de contratación, vacaciones amplias y guarderías para el cuidado de sus hijos.

Ahora, algunas de ellas recurren a una simple frase: “No se requiere vacuna”, la cual está apareciendo en las ofertas de empleos en línea, a veces enfatizada con letras mayúsculas y acompañada de signos de exclamación. Varios empleadores dicen que está funcionando.

Muchas empresas tratan de darle la vuelta al decreto de vacunación propuesto por el Gobierno federal y atraer empleados, en particular a aquellos que han sido rechazados por los empleadores que exigen una vacuna contra el Covid-19.

Con base en la serie de reglamentos federales —que enfrentan algunas impugnaciones legales que podrían retrasar o detener su aplicación— las empresas privadas con más de 100 empleados, ciertos trabajadores de la salud y los contratistas federales estarán obligados a vacunarse completamente o, en ciertos casos, someterse a pruebas periódicas de Covid-19.

LEE: Vacuna nasal contra el Alzheimer comienza a probarse en humanos

Cuando Primal Life Organics modificó sus anuncios de empleo para incluir la frase, la cantidad de solicitudes aumentó de un solo dígito a 30 o 40, dijo la CEO Trina Felber, que fundó en 2009 esta compañía que fabrica productos dentales y para el cuidado de la piel con sede en Akron, Ohio.

"Fue en ese momento cuando pudimos empezar a contratar a gente", dijo Felber, y explicó que la empresa contrató a seis empleados nuevos después de añadir el "no se requiere vacuna".

"Intentamos fomentar la independencia", dijo. "Creo que, como cultura de mi empresa, no quiero que se contrate a personas a las que se les diga lo que pueden o no pueden hacer a nivel personal. Creo que el derecho a elegir y la libertad de elección es una necesidad básica que tiene todo ser humano", agregó.

Primal Life acompañó su oferta con la advertencia de que cualquier política de la empresa relacionada con el virus o la vacuna podría ser alterada "si el entorno, los mandatos o la existencia del virus" cambian.

Sin embargo, algunos economistas y expertos legales advierten que ofrecer este incentivo es riesgoso y potencialmente mortal.

"Mi sospecha es que estos empleadores probablemente están enfrentando retos de contratación y están tirando esta idea para tratar de conseguir los trabajadores que necesitan", dijo Ann Elizabeth Konkel, economista del Indeed Hiring Lab. "Esa es una apuesta a muy corto plazo con consecuencias a largo plazo".

LEE: Muertes por sobredosis exceden 100 mil en un año; mayoría por fentanilo

En el sitio web de ofertas de trabajo de Indeed, las búsquedas de "sin vacunación" empezaron a aumentar en agosto, ganando fuerza después de que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara la primera vacuna contra el Covid-19, según Konkel.

Sin embargo, señaló que los anuncios de no obligatoriedad representan un porcentaje "increíblemente pequeño" de las ofertas de empleo de Indeed: hasta el 5 de noviembre, menos del 0.01% de las ofertas de empleo y alrededor del 0.01% de las búsquedas en Estados Unidos contenían la frase "no se requiere vacuna" o alguna versión de la misma, según los datos más recientes de Indeed. Mientras tanto, el 2.53% de las ofertas de empleo en Estados Unidos mencionaban la necesidad de vacunarse.

En términos generales, exigir vacunas en el lugar de trabajo es legal, al igual que no requerirlas, dijo Dorit Rubinstein Reiss, profesora en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California. Sin embargo, este último grupo corre un mayor riesgo de sufrir brotes de Covid-19 y posibles reclamaciones de indemnización de los trabajadores si pueden demostrar que se infectaron en el trabajo, dijo.

Las normas de vacunación de la administración Biden para los empleadores privados debían entrar en vigor a partir del 4 de enero. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado el mandato.

LEE: Moderna pelea con autoridades de salud sobre quién creó la vacuna COVID

Por otra parte, varios estados han demandado a la administración por la norma de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que exige la vacunación de los trabajadores de determinadas organizaciones sanitarias. La demanda alega que el requisito es ilegal.

Si los mandatos federales de vacunación superan los desafíos legales, las empresas con más de 100 empleados y las organizaciones de atención médica pueden enfrentarse a decisiones difíciles, dijo Reiss.

"En el caso de la sanidad es posible que, si los tribunales no intervienen, tengan que elegir entre aceptar Medicare/Medicaid y permitir a los trabajadores no vacunados", dijo.

Los mandatos de vacunación entran dentro del alcance del Gobierno y de la responsabilidad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) de garantizar que los empleados tengan un lugar de trabajo seguro y saludable, dijo Stacey Lee, profesora asociada de Derecho y Ética en la Escuela de Negocios Johns Hopkins Carey en Baltimore, Maryland.

Hay muchos precedentes históricos de mandatos, dijo Lee, y señaló que la polarización y la politización del coronavirus han dificultado su aplicación ahora. "Lo que ha cambiado es, quizás, una nueva interpretación de la libertad individual (...) y una visión cada vez más divergente de lo que la medicina o la ciencia requieren como respuesta a la pandemia", dijo.

*Con información de CNN Business