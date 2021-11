Reportan ladrones y estafas al comprar oro en estacionamientos de Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Las autoridades al sur de San Diego advierten sobre una serie de estafas de oro y robos a mano armada que tienen lugar en los estacionamientos de centros comerciales en Chula Vista.

De acuerdo a las autoridades, los estafadores están haciendo robos en varios estacionamientos en la región, especialmente en Seafood City en Chula Vista, un supermercado filipino, donde se reportaron al menos seis robos entre el 16 de junio y el 13 de octubre.

Los estafadores buscan a sus víctimas salir de la tienda y los llevan a sus vehículos para comprar o intercambiar oro.

We are investigating a gold scam & strong-arm robbery series occurring in various shopping center parking lots. If you are approached by anyone offering to sell/exchange goods or have experienced any of these occurrences but have not yet reported them, please contact CVPD! pic.twitter.com/mrqpBAJqRq

— Chula Vista Police Department (@ChulaVistaPD) November 16, 2021