Encuentran niño de 3 años a salvo en California tras ser secuestrado por su papá

(NOTICIAS YA).-Un niño de 3 años que fue objeto de una alerta ámbar en Tennessee, fue encontrado a salvo en las afueras de San Clemente junto con su prima, anunciaron las autoridades el jueves.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee tuiteó el jueves por la mañana que Noah Clare fue encontrado a salvo junto con su prima, Amber Clare, de 16 años, y su padre, Jacob "Jake" Clare, fue detenido acusado de secuestrarlos a ambos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange dijo que el niño, su prima y su padre fueron vistos en Dana Point. El departamento tuiteó: "A las 8:50 a.m., que un residente preocupado llamó para informar sobre un niño que coincidía con la descripción de Noah Clare, por lo que las autoridades respondieron al área y detuvieron a Jacob Clare".

UPDATE: #NoahClare and #AmberClare have been found safe and sound, just outside of San Clemente, CA!

Jake Clare is in custody!

— Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) November 18, 2021