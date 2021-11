Estafas electrónicas se aprovechas de familias de bajos recursos

(NOTICIAS YA).- La comunidad latina del DMV continúa siendo el blanco de los estafadores, en una nueva modalidad los delincuentes se están aprovechando de las familias de bajos recursos.

A través de un mensaje de texto o correo electrónico los ladrones se hacen pasar por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) y ofrecen supuestos cupones de $800 dólares para robar información personal y robarles su dinero de las víctimas.

"Eso es no tener corazón para la gente más que para las señoras como nosotras que nos quieran estafar más a nosotras que no tenemos nada o que nos quieran robar eso está muy mal", dijo una residente de la región.

El mensaje incluye un enlace al que las víctimas deben seleccionar contestar preguntas personales con la falsa promesa de recibir la supuesta ayuda monetaria navideña de manera inmediata. Después da la opción de compartirlo a través de la aplicación WhatsApp a sus contactos.

"Es difícil porque estamos escasos de trabajo y el dinero cuesta que llegue y que se lo roben a uno es bien triste", comentó Mauricio Zelaya, un residente de D.C.

Para prevenir estas situaciones considere las siguientes recomendaciones de este experto.

"Hay dos concejos super importantes sin importar el dispositivo y navigator que estas usando en este caso hablando de Google Chrome, cuando ingresas la dirección del sitio web a donde quieres ir hay un candado ese candado puede estar abierto o de color rojo y de hecho te dirá si no pudimos verificar el certificado de seguridad lo que significa que la conección no es seguro o que el sitio web no es seguro y que debes de pensar dos veces antes de compartir tu información personal o tarjeta de crédito", explico Jesús García, vocero de Google.

Nos comunicamos con la agencia federal a cargo de SNAPy aseguran que ellos no están detrás de estos mensajes y le piden a la comunidad que ignore estos mensajes por completo.