Familia de Vanessa Guillén continúan con su lucha por justicia

(NOTICIAS YA).- Familiares de la soldado Vanessa Guillén, junto con legisladores y organizaciones en defensa de los veteranos, se manifestaron en la capital para promover una enmienda que brindaría protecciones adicionales para todas las mujeres y hombres dentro de las fuerzas armadas.

La propuesta conocida como “Soy Vanessa Guillén” busca asegurar que los delitos graves dentro de las fuerzas armadas sean llevados a un juicio independiente. Lucha que ha sido encabezada por la familia Guillén.

“Me da tristeza a la vez tener que pensar que mi hermana tuvo que morir para que pasara todo esto. Pero al igual me alegra de que tomó una responsabilidad para poder hacer algo para las demás víctimas, para los demás miembros del militar que sufren al igual que sufrió mi hermana y desafortunadamente ella no está aquí para ver todo lo que estamos haciendo", expresó Mayra Guillén, hermana de Vanessa.

El asesinato de la especialista Guillén a manos de otro soldado generó cambios operativos en la base militar de Fort Hood, en Texas. Pero mediante estas propuestas, la familia Guillén busca honrar la memoria de Vanessa mediante reformas a nivel nacional.

La iniciativa presentada cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, pero enfrenta complicaciones dentro del Senado.

“En el senado todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero esta semana van a votar en la ley", comentó la congresista por Texas, Verónica Escobar, refiriéndose a la enmienda 3870 que le permitiría a las víctimas de agresión sexual en las fuerzas armadas demandar al gobierno para recibir compensación por daños a su persona. Cláusula presentada por la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand.

Representantes de organizaciones que abogan por la salud y el bienestar de los veteranos también estuvieron presentes para respaldar estas iniciativas.

“Esta enmienda hará que los acosadores tengan que rendir cuentas y eso es muy importante, no queremos que nadie que esté sirviendo en las fuerzas armadas o que haya servido no reciban los beneficios que se les debe, queremos que sepan que cuando están sirviendo este país estarán protegidos y por eso es importante que estas mujeres y hombres reciban justicia”, detalló Stephanie Gattas, directora y fundadora de la organización 'Pink Berets', la cual brinda apoyo a veteranos y soldados activos con problemas postraumáticos y de agresión sexual militar conocido como MST.

De acuerdo a estadísticas recabadas cada año ocurren 20 mil casos de acoso y agresión sexual dentro de las fuerzas armadas, de los cuales solamente 6 mil incidentes son reportados y solo 600 de los agresores son llevados a la corte militar y tan solo 200 son enjuiciados. Estas leyes buscan cambiar este panorama.

Organizaciones exhortan a los hombres y mujeres que portan el uniforme y a los veteranos, a no tener miedo al momento de buscar apoyo, ya que cuentan con numerosas instituciones de asistencia.

“Es muy difícil porque muchos veteranos no saben que hay ayuda, muchos veteranos no saben donde pueden agarrar la ayuda, entonces hay muchos veteranos que les da pena preguntar, a ellos les da mucha pena, imagínense cómo están llegando de haber peleado, warriors, peleando por nosotros. Pero para pedir no es tan fácil pedir la ayuda", concluyó Vicki Cruz, presidenta del capítulo de LULAC 2911.