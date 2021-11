Importancia de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).- Actualmente más de 190 millones de estadounidenses han completado su proceso de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo al Centro Federal Para El Control y Prevención de Enfermedades, eso significa que han pasado dos semanas después de la última dosis.

Mientras funcionarios de salubridad esperan que esa cifra continúe aumentando para prevenir más contagios, hospitalizaciones y creación de mutaciones, también le piden a las personas elegibles que acudan a recibir la dosis de refuerzo.

Anyone 18+ should get a booster dose six months after receiving either Pfizer or Moderna and two months after receiving the J&J vaccine. You can get your free booster dose at any vaccine provider in Colorado.

