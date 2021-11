Piden ayuda para repatriar cuerpo de padre hispano

(NOTICIAS YA).-Una dramática situación está viviendo la familia de un padre hispano que fue asesinado a balazos frente a su hijo cuando intentaban robarle su camioneta en Aurora.

La esposa de Carlos Julio Albarracín ahora pide ayuda de la comunidad en medio del dolor para poder repatriar su cuerpo a Colombia.

Han pasado 8 días desde que Carlos fue asesinado en el estacionamiento de su apartamento. Apenas tenía 7 meses de haber llegado a Colorado con su familia.

Incluso, junto a su esposa e hijo, ya planeaba sus primeras navidades en Estados Unidos.

“Supe que estaba planeando con el primo ir a Aspen, era una sorpresa para nosotros, todavía no sabíamos”, agregó Arismendi.

Pero todos los sueños fueron acabados presuntamente por un hombre identificado como Andrew Jacobs de 32 años, acusado no solo de asesinar a Carlos frente a su pequeño de 6 años, sino también de una ola de crímenes en tan sólo una hora, que incluyen siete robos y dos invasiones de viviendas en la ciudad de Aurora.

“Mi hijo dice que el papá está en el cielo, que no escuche cosas tristes porque me hacen llorar, que no vea fotos de él”, comentó Angela.