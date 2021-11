Joven de 17 años que dio la vida para salvar a su familia durante incendio, sigue salvando vidas

(NOTICIAS YA).-Familiares y amigos de Xaven García, recuerdan al joven de 17 años como un héroe. El adolescente de Albuquerque que muriera hace unos días después de entrar corriendo a su casa mientras esta ardía en llamas, solo para asegurarse de que todos los miembros de su familia estuvieran a salvo.

Xaven salvó a su padre, quien dormía mientras el domicilio se incendiaba el domingo por la noche. Ahora tendrá la oportunidad de seguir salvando la vida de muchas más personas al cumplir su último deseo y donar sus órganos.

"Es un héroe para todos nosotros, él me salvó", dijo Phil García, padre de Xaven.

"El obtuvo su licencia apenas esta semana y quería convertirse en donante, me preguntó al respecto y yo le dije que eso era una gran idea", continuó.

Aunque su padre nunca imaginó que Xaven donaría sus órganos a los pocos días de esa plática, cuando un calentador portátil incendiara su casa.

"Lo único que me despertó fue que me gritaba ´Papá sal. La casa está en llamas´. Me agarró y me sacó de la casa, yo quedé sin aliento por el humo que había dentro".