Tiroteo en estacionamiento de preparatoria deja a tres estudiantes heridos

(NOTICIAS YA).- Tres estudiantes menores de 18 años resultaron heridos de bala al desatarse un tiroteo el viernes, 19 de noviembre de 2021 en el estacionamiento de la escuela preparatoria Hinkley en Aurora, Colorado. De acuerdo a la policía, el incidente fue resultado de un altercado.

En conferencia de prensa se dio a conocer que un oficial de seguridad de Las Escuelas Públicas de Aurora también disparó su arma, pero se desconoce si su bala impactó a uno de los involucrados. El agente es reconocido como un "héroe", tras colocarle un torniquete a uno de los heridos.

Dos personas de interés en el caso están siendo interrogadas por investigaciones. Se desconoce el motivo detrás del tiroteo.

News conference regarding shooting in the parking lot of Hinkley High School. #APDAlert https://t.co/VSsLoJVMpd

