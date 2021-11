5 muertos y más de 40 heridos deja atropellamiento en desfile navideño

(NOTICIAS YA).- Al menos cinco personas han muerto y más de 40 se reportan heridas, incluyendo niños, luego de que una camioneta interrumpió un desfile navideño en Wisconsin y atropelló a la multitud.

“Estos números pueden cambiar a medida que recopilemos información adicional. Muchas personas se han transportado por sí mismas a los hospitales del área”, dijo la ciudad de Waukesha durante las primeras horas de este lunes en una publicación de Twitter.

LEE: Tiroteo en estacionamiento de preparatoria deja a tres estudiantes heridos

Los testigos han descrito escenas de terror tras ver a las personas ser golpeadas por un vehículo rojo que irrumpió a toda velocidad por Main Street alrededor de las 4:39 p.m., hora local, justo por la ruta del desfile.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.

— cityofwaukesha (@CityofWaukesha) November 22, 2021