Buscan a hombre que disparó en un control de seguridad del aeropuerto de Atlanta

(NOTICIAS YA).- Las autoridades están buscando a un hombre que causó pánico en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta durante el fin de semana tras supuestamente disparar un arma en un control de seguridad.

Kenny Wells, de 42 años, es señalado como un “delincuente convicto” y el pasajero que disparó un arma el sábado por la tarde, misma que creen tenía guardada en una bolsa y con la que huyó en mano tras el incidente, desde entonces se encuentra prófugo.

De acuerdo con CNN, ahora Wells tiene órdenes de arresto por llevar un arma oculta en un aeropuerto comercial, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, descarga de un arma de fuego y conducta imprudente.

Fue alrededor de la 1:30 p.m. del sábado cuando empezó a desarrollarse el incidente, luego de que el equipaje del pasajero fue marcado para una “búsqueda secundaria” después de que la revisión de rayos X en el punto de control de seguridad detectara un “artículo prohibido”.

Chaos erupted at Atlanta airport after a hidden gun accidentally fired in the security screening area while a checkpoint employee was conducting a bag search.

Read more: https://t.co/RutH9LkNQo pic.twitter.com/vVASJNJvWI

— Sky News (@SkyNews) November 21, 2021