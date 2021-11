DeSantis propone suspender impuesto estatal a la gasolina durante 6 meses para los floridanos

(NOTICIAS YA).- Este lunes el gobernador de Florida, Ron DeSantis informó que propondrá más de $1 mil millones en desgravaciones fiscales a la gasolina para los residentes del estado del sol, durante la próxima sesión legislativa, lo que equivaldría a un ahorro en las familias.

Durante sus visitas en Daytona Beach y en Jacksonville, el mandatario estatal anunció que para el 11 de enero de 2022, cuando los legisladores de Florida se reúnan nuevamente, les entregará una propuesta que permita suspender de forma temporal los impuestos del estado a la gasolina para los floridanos, afectados por el incremento en los precios del combustible, por un período de 6 meses el próximo año.

Atribuyéndole a la administración Biden la inflación de la gasolina, alimentos y servicios, DeSantis expresó que su deber era luchar contra estos precios, por lo que la legislatura podría tomar cartas en el asunto en 2022.

Según la gobernación de Florida, esta exoneración del impuesto a la gasolina ahorrará hasta $200 para una familia promedio de Florida.

Sin embargo, la decisión final a esta propuesta se conocerá a partir del 11 d enero de 2022 cuando comience a ser discutida por los legisladores de Florida en su próxima sesión.

I’m proposing that the Florida legislature provide more than $1 billion in gas tax relief to help Florida families save at the pump. pic.twitter.com/b82NQfPllU

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 22, 2021