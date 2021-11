Rotura de tubería de agua provoca cierres de carreteras, tráfico e inundaciones en San Diego

(NOTICIAS YA).-Las roturas de tuberías principales de agua provocaron las inundaciones de algunas calles de East Village y el cierre de varias carreteras el domingo por la noche, según la policía de San Diego.

La Interestatal 5 norte está cerrada en la Ruta estatal 163 debido a la inundación de una fuga de agua en la rampa de la SR-163 a la Cuarta Avenida. Un gran charco de agua cubre la autopista cerca de Hawthorn Street.

Hasta el momento se desconoce la causa de la rotura de la tubería.

La ruptura se informó por primera vez el domingo alrededor de las 7 p.m. por un conductor de Uber, quien dijo a las autoridades que el agua atravesó su parabrisas y la ventana del pasajero, hiriendo a su pasajero. Se confirmó una ruptura de la tubería principal de agua y se cortó el agua alrededor de la 1 a.m., seis horas después del informe inicial, según City News Service.

Update: NB I-5 at SR-163, all lanes still closed. The SB SR-163 ramp to NB I-5 closed and SB I-5 north of 1st St ,left lane closed. https://t.co/ryOtbbVqK1 pic.twitter.com/Tk6hYEvFJT

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) November 22, 2021