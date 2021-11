Encuentran muerta a Malikah Shabazz, hija de Malcolm X, en Nueva York

(NOTICIAS YA).- Malikah Shabazz, hija del activista de derechos civiles Malcolm X, fue encontrada muerta la tarde de este lunes en su casa en Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que respondieron a una llamada al 911 de un miembro de la familia alrededor de las 4:40 p.m. del lunes a la residencia de Shabazz, de 56 años.

La hija del activista, asesinado en los 60, fue encontrada inconsciente por su hija. Hasta el momento, las autoridades han dicho que la muerte parece deberse a causas naturales.

“Estoy profundamente entristecida por la muerte de #MalikahShabazz. Mi corazón está con su familia, los descendientes de la Dra. Betty Shabazz y Malcolm X. La Dra. Shabazz estaba embarazada de Malikah y su hermana gemela, Malaak, cuando el hermano Malcolm fue asesinado. Descansa en paz, Malikah”, expresó en Twitter Bernice King, hija del fallecido Martin Luther King Jr.

