Falta de vivienda empuja a familias hispanas a vivir en Motel

(NOTICIAS YA).- SAN MARCOS, Calif. - La escasez de viviendas en el condado de San Diego lleva a que familias enteras renten habitaciones de motel, ya que dicen encontrar departamentos disponibles se ha convertido en una tarea extremadamente dificil.

Hasta este lunes, Adriana Martínez lleva 3 semanas viviendo en la habitación de un motel de San Marcos junto a su familia, incluyendo cuatro hijos; todos menores de 9 años de edad.

"Se me ha hecho muy estresante por mirarnos a todos amontonados", declaró Martínez.

Según la madre hispana, ella se vio obligada a vivir temporalmente en el motel después de haber dado su notificación para desalojar la unidad donde vivió por 8 años, ya que dice había encontrado otro departamento. Martínez había dado el depósito para reservarlo y mudarse a principios de noviembre, pero terminó siendo una falsa promesa de la gerente de la propiedad.

"Me salió con que el apartamento no iba a estar listo; que los que se iban a salir en esa fecha no se salieron; que me iba a regresar el depósito mejor y sí me lo regresó, pero me dijo que el departamento [iba a estar disponible] como hasta marzo o abril", agregó la residente de San Marcos.

La familia trabajadora terminó sin techo fijo y tecnicamente en situación de calle.

"El problema no es que no podamos pagar la renta o que no tengamos el dinero, sino lo que pasa es que no hemos encontrado apartamento; no hay", dijo Martínez.

La regidora María Nuñez reconoce que la ciudad necesita más viviendas para satisfacer la demanda; y aunque dice que han aprobado proyectos de vivienda recientes para añadir hogares en el municipio, hace el llamado a autoridades estatales.

"Necesitamos recursos del estado de California. Necesitamos que haya un inversión en nuestras ciudades, en nuestra región [de San Diego]", añadió Nuñez.

De acuerdo con documentos del condado de San Diego de hace unos meses, a la región le hacen falta unas 88,400 unidades. Para José López, director de la organización Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE) en San Diego, la escasez ha ocasionado un incremento en los precios de alquiler.

"Algo que estamos viendo es que hay muchos propietarios o inversionistas que están aprovechando de esta crisis y falta de vivienda para comprar muchas propiedades, desalojar a la gente y seguir aumentando la renta", declaró López.

Mientras tanto, lo único que pide Adriana es ayuda para encontrar un hogar fijo y brindar estabilidad a sus pequeños.

Para aquellos que se enfrentan a problemas de vivienda, pueden visitar esta página web donde se pueden conectar a diferente ayuda, incluyendo apoyo legal y de alquiler.

Para residentes del norte del condado en situación de calle, la organización Interfaith Community Services cuenta con programa que ofrece asistencia hipotecaria o de alquiler de emergencia para prevenir la falta de vivienda inminente.