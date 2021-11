Identifican a motociclista que murió en accidente con auto esta mañana en Orlando

(NOTICIAS YA).- Un hombre que iba a bordo de una motocicleta esta mañana en Orlando murió tras estar involucrado en un accidente con un auto, según información oficial. Las autoridades ya identificaron a la víctima.

Policía pide ayuda para capturar al presunto asesino de un hombre en Orlando

Cerca de las 7:54 a.m. los oficiales del Departamento de Policía de Orlando acudieron a la intersección entre la West Colonial Drive y Ferguson Drive debido a un accidente automovilístico donde una motocicleta resultó implicada.

Debido al accidente, los oficiales cerraron tres carriles en sentido oeste de la West Colonial Drive, pero fueron reabiertas al mediodía.

Las autoridades indicaron que esta investigación permanece activa y en curso.

***NOTICIA EN DESARROLLO***

Brian Laundrie se suicidó con un tiro en la cabeza, según abogado de su familia

⚠️⚠️Our officers are working a crash at W. Colonial Dr. and Ferguson Dr. Three westbound lanes of W. Colonial Dr. are closed. Please plan alternate routes. Expect Delays. #DriveSafe #StayAlert pic.twitter.com/76Jq0vkp27

— Orlando Police (@OrlandoPolice) November 23, 2021