Kyle Rittenhouse acusa al presidente Biden de difamarlo

(NOTICIAS YA).- En su primera entrevista por televisión desde que fue exonerado, el polémico Kyle Rittenhouse acusó de difamación al presidente Joe Biden.

En 2020, Rittenhouse, entonces de 17 años, viajó armado hacia las protestas por Jacob Blake, un hombre negro que fue agredido a tiros por la policía. El menor de edad mató a los manifestantes Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, e hirió a Gaige Grosskreutz, presuntamente en defensa propia.

“Este no fue un caso político. No debió haber sido un caso político. Lo hicieron un caso político. No tuvo nada qué ver con la raza. Y la forma en que la gente lo está tergiversando, es asqueroso”, dijo el sujeto en la emisión Tucker Carlson Tonight este lunes, de acuerdo con Yahoo!

Durante su campaña presidencial, el actual presidente Joe Biden criticó en un video a Donald Trump, quien entonces ocupaba la Casa Blanca, por no denunciar a los supremacistas blancos. Una de las imágenes del video mostraba a Kyle Rittenhouse.

El controvertido presentador Tucker Carlson, quien también ha sido acusado de ser un supremacista blanco y suele difundir controversias racistas que se alinean con su visión, preguntó a Rittenhouse qué sentía al ser considerado parte de este grupo de odio.

“Señor presidente, si pudiera decirle una sola cosa, le pediría que regresara y viera el juicio, y entendiera los hechos antes de hacer una declaración”, reclamó Rittenhouse.

“Es malicia de verdad. Y difama mi carácter que él diga algo así”, añadió.

Luego de que Rittenhouse fuera exonerado, el mandatario se incluyó entre las personas que podrían sentirse “molestas y preocupadas” por el veredicto del jurado, pero urgió a la ciudadanía a acatarlo y respetarlo.

El abogado de Rittenhouse, Mark Richards, ha criticado a medios de comunicación como CNN y MSNBC por difundir una “imagen distorsionada” de su cliente. Carlson incluso le preguntó si planeaba hacer rendir cuentas a algunos de estos “mentirosos”.

“Tengo abogados muy buenos que se están encargando de eso. Así que deseo que algún día haya rendición de cuentas por sus acciones”, finalizó.