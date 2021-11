Policía pide ayuda para capturar al presunto asesino de un hombre en Orlando

(NOTICIAS YA).- Autoridades solicitan colaboración de la comunidad para identificar al responsable de un tiroteo que acabó con la vida de un hombre en un edificio del condado Orange la semana pasada. Se ha publicado la grabación de una cámara de seguridad donde quedó captado el sospechoso.

DeSantis propone suspender impuesto estatal a la gasolina durante 6 meses para los floridanos

La Oficina del Alguacil del condado Orange informó que el pasado miércoles 17 de noviembre, cerca de las 9:09 p.m. un hombre ingresó a un edificio ubicado en la 850 Courtland Street, cerca de Lee Road y la autopista Interestatal 4, donde disparó varias rondas e hirió a un hombre que se encontraba dentro de la estructura, quien murió posteriormente en un hospital a causa de sus heridas.

El presunto asesino vestía pantalones azul marino, zapatos negros, un suéter azul y guantes amarillos, quien habría escapado en un vehículo de la escena del crimen.

Maestra de Florida murió tras desestimársele demanda para usar ivermectina para COVID-19

En el video de la cámara de seguridad se puede apreciar cómo tras abrir fuego contra el edificio, se quebraron las ventanas de vidrio.

Help ID: On Nov. 17, a man shot several rounds into a building at 850 Courtland Street, near Lee Road and I-4 A man inside the building was shot and died from his injuries. If you have information, please contact Central Florida Crimeline at 1-800-423-8477. pic.twitter.com/IKfSNj5vKc

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) November 22, 2021