Posibles cortes de energía en San Diego por alerta de vientos Santa Ana

(NOTICIAS YA).-Algunos cortes de energía de seguridad pública se podrán registrar esta semana para los clientes de San Diego Gas & Electric (SDG&E, por sus siglas en inglés), tras el pronóstico de fuertes vientos de Santa Ana.

De acuerdo a un comunicado emitido este lunes, la compañía de Gas y Electricidad insta a los clientes en el condado de San Diego a prepararse para posibles cortes de electricidad y lanzó su Centro de Operaciones de Emergencia para rastrear las condiciones climáticas.

El lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de incendios desde las 4 a.m. del jueves hasta las 6 p.m. el viernes para las montañas y valles del condado con baja humedad y posibles ráfagas de viento entre 40 y 50 mph.

Another very warm day today will be followed by a much cooler day Tuesday. Warmer weather and more Santa Anas are expected late Wednesday and Thursday. pic.twitter.com/24MLKROmFf

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) November 22, 2021